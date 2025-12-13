Publicidad
Pasapalabra
Andy regresa a Pasapalabra por primera vez tras empezar su carrera en solitario
El cantante vuelve al concurso tras dos años, esta vez sin Lucas tras el final del icónico dúo musical.
Andy ha regresado a Pasapalabra por primera vez sin Lucas, tras el fin de su icónico dúo. “Han cambiado mucho las cosas”, comentó Roberto Leal sobre su evolución.
El artista, que estrena nuevo single y prepara gira, se mostró ilusionado con esta etapa en solitario y adelantó que cantará en el plató antes de despedirse.