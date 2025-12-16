Andy Morales habla de su nueva etapa en Pasapalabra y lanza un mensaje inesperado

Andy ha explicado en Pasapalabra que su nuevo single está funcionando muy bien y que prepara disco y gira. “El cariño de la gente está siendo impresionante”, aseguró durante la charla con Roberto Leal.

Además, confesó sentirse feliz y tranquilo, añadiendo un mensaje velado: “Va todo muy bien, nadie da ningún problema”, destacando la facilidad de trabajar con su nuevo equipo.