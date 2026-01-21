Publicidad
Sueños de libertad
Andrés y Damián, a punto de descubrir el secreto de Gabriel
Padre e hijo sospechan que Gabriel mantiene encuentros secretos fuera de su matrimonio con Begoña y barajan acciones legales para desenmascararlo.
Andrés recibe pistas inquietantes sobre la conducta de Gabriel: reservas frecuentes en un hotel y la confirmación de un detective privado sobre reuniones con una mujer, lo que alimenta la teoría de una amante. Damián considera que Gabriel es poco fiable y acompaña a su padre en la investigación.
Los De la Reina barajan denunciar por adulterio, conscientes de las posibles consecuencias penales, o bien usar la información para derribar la reputación de Gabriel ante Brossard y forzar su salida de la fábrica.