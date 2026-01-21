Óscar Casas ensalza la autenticidad de Ana Mena en El Hormiguero y provoca una reacción inesperada

En El Hormiguero, Óscar Casas describió a Ana Mena como una de las personas “más honestas” que ha conocido, subrayando ese rasgo como un valor distintivo en la industria frente a los elogios habituales a su talento artístico. Sus palabras, sinceras y espontáneas, dejaron sin palabras a la cantante y actriz, reforzando la complicidad entre ambos durante la conversación.

Entre risas, Casas bromeó sobre lo difícil que le resulta encontrar defectos en Mena, señalando solo con humor su paciencia en la cocina.