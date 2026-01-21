Publicidad
RENACER
Bahar renuncia a su hijo tras un choque definitivo
Bahar considera a Uras un extraño tras su actitud desafiante, marcando un punto de quiebra emocional en la trama y anticipando una fractura familiar profunda.
Bahar enfrenta la humillación definitiva cuando Uras decide marcharse de casa sin mostrar remordimiento. Ella le dice que ya no reconoce al hijo que conoció y que ahora le abre la puerta a un desconocido, simbolizando su distancia afectiva.
La tensión explota cuando Uras culpa a su familia por su situación y amenaza con volver por sus hijos, dejando a Bahar devastada en un momento que acelera la desintegración del núcleo familiar en la serie.