Bahar renuncia a su hijo tras un choque definitivo

Bahar enfrenta la humillación definitiva cuando Uras decide marcharse de casa sin mostrar remordimiento. Ella le dice que ya no reconoce al hijo que conoció y que ahora le abre la puerta a un desconocido, simbolizando su distancia afectiva.

La tensión explota cuando Uras culpa a su familia por su situación y amenaza con volver por sus hijos, dejando a Bahar devastada en un momento que acelera la desintegración del núcleo familiar en la serie.