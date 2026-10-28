Andrea Ros confiesa en El Hormiguero el embarazoso incidente que sufrió durante una obra de teatro

Andrea Ros ha compartido en El Hormiguero una de las anécdotas más comprometidas de su carrera. Durante su visita junto a Patrick Criado, la intérprete ha recordado el día en el que sufrió un inesperado problema mientras actuaba sobre un escenario.

Todo comenzó cuando Pablo Motos preguntó a sus invitados por sus peores experiencias teatrales. Ros confesó que no pudo aguantar las ganas de ir al baño y terminó haciéndose "un poco de caca". Una situación de lo más incómoda en la que, afortunadamente, contó con la ayuda de David Verdaguer, a quien considera su salvador.