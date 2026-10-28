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EL HORMIGUERO
Andrea Ros confiesa en El Hormiguero el embarazoso incidente que sufrió durante una obra de teatro
La actriz ha sorprendido a Pablo Motos al recordar una emergencia intestinal que vivió en una de sus primeras funciones y cómo David Verdaguer consiguió ayudarla.
Andrea Ros ha compartido en El Hormiguero una de las anécdotas más comprometidas de su carrera. Durante su visita junto a Patrick Criado, la intérprete ha recordado el día en el que sufrió un inesperado problema mientras actuaba sobre un escenario.
Todo comenzó cuando Pablo Motos preguntó a sus invitados por sus peores experiencias teatrales. Ros confesó que no pudo aguantar las ganas de ir al baño y terminó haciéndose "un poco de caca". Una situación de lo más incómoda en la que, afortunadamente, contó con la ayuda de David Verdaguer, a quien considera su salvador.