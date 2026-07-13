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TU CARA ME SUENA
Ana Torroja explica por qué no se ve como concursante en Tu cara me suena
La cantante, invitada una vez más al programa de Antena 3, aclara que no contempla competir en futuras ediciones y dedica unas palabras de reconocimiento a los participantes.
Ana Torroja visitó Tu cara me suena para acompañar a Paula Koops en su Training VIP y, antes de su actuación, respondió a la pregunta de Manel Fuentes sobre un posible futuro como concursante del formato.
La artista aseguró que ese proyecto no entra en sus planes y explicó que admira a quienes participan en el concurso, a los que definió como muy valientes. Además, desveló la clave que compartió con Paula Koops para preparar su imitación.
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