Ana Torroja explica por qué no se ve como concursante en Tu cara me suena

Ana Torroja visitó Tu cara me suena para acompañar a Paula Koops en su Training VIP y, antes de su actuación, respondió a la pregunta de Manel Fuentes sobre un posible futuro como concursante del formato.

La artista aseguró que ese proyecto no entra en sus planes y explicó que admira a quienes participan en el concurso, a los que definió como muy valientes. Además, desveló la clave que compartió con Paula Koops para preparar su imitación.

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