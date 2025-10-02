Ana Ruiz deslumbra en Pasapalabra con su voz y desata la petición de un musical

Ana Ruiz regresó a Pasapalabra con fuerza, arrancando sonrisas y aplausos al interpretar La fiesta de Karina en La Pista. Su espontaneidad y voz cautivaron desde el primer fragmento, dejando sin opciones a su rival Fernando Gil.

Daniel Diges, maravillado, pidió verla protagonizar un musical mientras Roberto Leal celebraba el momento recordando que cada visita de la actriz es un auténtico espectáculo. Una actuación que confirmó su talento y llenó de alegría el plató.