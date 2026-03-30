Y AHORA SONSOLES
Ana Paula relata su largo calvario para divorciarse: una espera de siete años marcada por el coste económico
La invitada de Y ahora Sonsoles desvela las dificultades que enfrentó durante años para poner fin a su matrimonio, condicionada por unos gastos legales que no podía asumir.
Ana Paula ha contado en el programa que necesitó siete años para poder formalizar su divorcio debido a los altos costes legales. Durante ese tiempo, la situación económica le impidió avanzar en el proceso.
La protagonista explica que, pese a la ruptura, tuvo que seguir conviviendo con su expareja durante varios años, una circunstancia que marcó profundamente su experiencia personal.