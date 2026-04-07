Ana Milán elogia el ambiente de Mask Singer y lanza un reto claro: ganar los prismáticos dorados

Ana Milán repite como investigadora en Mask Singer con un objetivo claro: hacerse con los prismáticos dorados. En esta nueva etapa, afronta el reto con ilusión y más experiencia.

La actriz ha destacado el buen ambiente con el equipo, asegurando que sus compañeros son una maravilla, lo que refuerza su motivación para desenmascarar a los famosos ocultos.