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MASK SINGER
Ana Milán elogia el ambiente de Mask Singer y lanza un reto claro: ganar los prismáticos dorados
La actriz vuelve como investigadora en la nueva edición de Mask Singer y destaca la conexión con sus compañeros mientras se prepara para competir con más ambición que nunca.
Ana Milán repite como investigadora en Mask Singer con un objetivo claro: hacerse con los prismáticos dorados. En esta nueva etapa, afronta el reto con ilusión y más experiencia.
La actriz ha destacado el buen ambiente con el equipo, asegurando que sus compañeros son una maravilla, lo que refuerza su motivación para desenmascarar a los famosos ocultos.