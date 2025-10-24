Amanda rompe definitivamente con César y le pide el divorcio

En La Encrucijada, Amanda no puede perdonar a César después de que su padre casi muera por su culpa. Aunque reconoce que él evitó una tragedia mayor, no olvida que fue quien provocó el peligro. La joven se siente decepcionada y confundida, pero su decisión es firme.

Frente al intento de reconciliación de César, que incluso le devuelve el anillo de boda, Amanda pone fin a su historia de amor. “No quiero apostar por un amor que me hace daño”, le confiesa, marcando un antes y un después en su vida.