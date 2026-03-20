Amanda y César enfrentan su mayor giro emocional mientras el pasado amenaza con romperlo todo

La historia da un paso adelante en intensidad cuando Amanda y César se ven obligados a confrontar lo que han evitado durante tanto tiempo. Las emociones contenidas salen a la superficie y ponen en duda si realmente están listos para cerrar etapas.

El episodio plantea un dilema claro: avanzar o quedarse anclados en el pasado. La tensión entre ambos marca un momento decisivo que puede redefinir su vínculo de forma irreversible.