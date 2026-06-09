Alya estalla contra Cihan tras el juicio ya que cree que todo es mentira

La declaración de Cihan ante el juez logró su objetivo y dejó a Alya en una situación muy complicada. Tras el rechazo de la demanda, la doctora se enfrenta a la imposibilidad de retomar el proceso por el mismo motivo durante dos años más, un desenlace que provoca una fuerte discusión entre ambos al regresar a casa.

Durante el enfrentamiento, Cihan asegura que todo formó parte de una estrategia preparada para convencer al juez y responsabiliza a Alya de lo ocurrido. La conversación deriva además en nuevos reproches marcados por los celos y la desconfianza, evidenciando que el conflicto entre los dos está lejos de resolverse En tierra lejana.

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