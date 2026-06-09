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EN TIERRA LEJANA
Alya estalla contra Cihan tras el juicio ya que cree que todo es mentira
La tensión entre los protagonistas alcanza un nuevo límite después de que la estrategia de Cihan para frenar el divorcio tenga consecuencias inesperadas dentro y fuera del tribunal.
La declaración de Cihan ante el juez logró su objetivo y dejó a Alya en una situación muy complicada. Tras el rechazo de la demanda, la doctora se enfrenta a la imposibilidad de retomar el proceso por el mismo motivo durante dos años más, un desenlace que provoca una fuerte discusión entre ambos al regresar a casa.
Durante el enfrentamiento, Cihan asegura que todo formó parte de una estrategia preparada para convencer al juez y responsabiliza a Alya de lo ocurrido. La conversación deriva además en nuevos reproches marcados por los celos y la desconfianza, evidenciando que el conflicto entre los dos está lejos de resolverse En tierra lejana.
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