Alya deja de lado su desconfianza y se acerca peligrosamente a Cihan

El muro que protegía los sentimientos del protagonista ha empezado a agrietarse tras los constantes acercamientos de Alya. Esta evolución emocional en los próximos capítulos de En tierra lejana revela una complicidad que se palpaba, donde la frialdad inicial da paso a una conexión que podría cambiar el rumbo de sus vidas en la mansión.

Alya afronta ahora el dilema de confiar plenamente en Cihan, mientras las tensiones familiares siguen acechando sus pasos. Esta apertura sentimental supone un punto de inflexión fundamental para entender las motivaciones de los personajes en esta historia de secretos compartidos.