Alya y Cihan sellan su destino con una boda de gala en la mansión Albora

La expectación es máxima ante el enlace que marcará el futuro de los clanes enfrentados. En los próximos capítulos de En tierra lejana, seremos testigos de cómo los preparativos transforman el ambiente, aunque las sombras del pasado siguen acechando a los novios en su día más especial.

La fastuosa ceremonia no solo destaca por su despliegue visual, sino por las tensiones latentes que amenazan con estallar en pleno banquete. Entre brindis y vestidos de ensueño, los invitados deberán decidir sus lealtades mientras los secretos mejor guardados de la familia Albora están a punto de salir a la luz.