Alicia Borrachero firma una exhibición en Pasapalabra y resuelve sin fallos Palabras Cruzadas

Aunque en los primeros segundos parecía no encontrar el camino correcto, Alicia Borrachero fue ganando confianza a medida que avanzaba la prueba. La intérprete demostró una gran capacidad para relacionar conceptos y completar el panel con seguridad.

Su actuación resultó decisiva para ayudar a Javier y destacó por la ausencia total de errores. Palabra tras palabra, la actriz logró resolver todas las respuestas desde que tomó el turno, un desempeño que Roberto Leal no dudó en calificar como impecable ante la admiración del plató en Pasapalabra.

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