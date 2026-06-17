Alicia Borrachero aprovecha el fallo de Alejo Stivel en La Pista y se lleva una victoria inesperada

La Pista volvió a dejar una escena sorprendente con Alicia Borrachero y Alejo Stivel como protagonistas. Aunque el cantante fue el primero en pulsar para responder, no logró identificar la canción y terminó cediendo la oportunidad a su rival.

La actriz aprovechó su ocasión y consiguió reconocer parte de la letra para resolver el desafío. Tras el desenlace, Roberto Leal destacó una llamativa coincidencia relacionada con la camiseta que llevaba Alejo, un detalle que guardaba relación con el tema que estaba sonando y que provocó las bromas en el plató de Pasapalabra.

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