Pasapalabra
Alicia Borrachero acierta en La Pista con ayuda de Álvaro Soler y algo de ‘Magia’
La actriz ha completado el triplete del equipo naranja en una prueba musical que ha arrancado risas y bromas por lo reciente del tema elegido: del año 2021.
Alicia Borrachero ha acertado el tema ‘Magia’ de Álvaro Soler en La Pista de Pasapalabra, completando el triplete musical del equipo naranja tras las victorias de Rosa y Álex O’Dogherty. Roberto Leal ha sido clave con el título con otras palabras.
Antes, Javi Martín ha protestado por lo reciente del tema, del año 2021. Alicia ha reconocido que la había escuchado “como de fondo”, pero ha terminado sumando dos segundos para su equipo.