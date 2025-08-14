Alfred García despide su paso por Pasapalabra con una actuación mágica y llena de sentimiento

En su despedida del programa, Alfred García interpretó uno de los temas de su último trabajo, ‘T’estimu es Te quiero’. La actuación, en catalán, destacó por su delicadeza y sentimiento.

Acompañado únicamente de su guitarra, ofreció una versión a capella que conmovió a Roberto Leal y a todos los presentes en el plató de Pasapalabra, dejando un momento mágico para recordar.