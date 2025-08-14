Publicidad
Pasapalabra
Alfred García despide su paso por Pasapalabra con una actuación mágica y llena de sentimiento
El cantante cerró su participación interpretando a capella y con guitarra un tema de su álbum T’estimu es Te quiero, emocionando a público y presentador.
En su despedida del programa, Alfred García interpretó uno de los temas de su último trabajo, ‘T’estimu es Te quiero’. La actuación, en catalán, destacó por su delicadeza y sentimiento.
Acompañado únicamente de su guitarra, ofreció una versión a capella que conmovió a Roberto Leal y a todos los presentes en el plató de Pasapalabra, dejando un momento mágico para recordar.