Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Manuel descubre quiénes le rodean al vetar el alcohol en la comunión de su hijo
Al anunciar que no habrá ni una gota de alcohol en la comunión, Manuel e Irene reciben negativas de invitados y perciben verdadero interés: “¿Habrá barra libre?”, les preguntan sin tapujos.
La decisión de no servir alcohol en la comunión, motivada por convicciones personales y el deseo de evitar recaídas, ha provocado que varios invitados rechacen asistir.
Manuel reconoce en Y ahora Sonsoles que algunos le preguntan directamente si habrá barra libre, una reacción que le hace reflexionar sobre el apoyo real de su entorno.