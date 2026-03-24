Alejandro resiste el pulso de Javier con 22 aciertos en El Rosco

Alejandro logra frenar su mala racha en Pasapalabra con una actuación muy medida en El Rosco, donde iguala fuerzas con Javier tras varios programas en desventaja. El duelo se equilibra desde el inicio, con empates a 12 y 20 aciertos que reflejan la máxima tensión.

Javier aprieta en el tramo final al alcanzar los 22 aciertos y obliga a Alejandro a responder sin margen de error. El desenlace mantiene el suspense y deja en el aire si el concursante logrará esquivar la Silla Azul.