Alejandro se la juega al límite en El Rosco y busca el empate tras el 23 de Javier

El duelo entre ambos concursantes ha vuelto a girar en torno al número 23, la cifra que tanto Alejandro como Javier están convirtiendo en habitual en sus enfrentamientos en Pasapalabra. En esta ocasión, Javier ha sido quien ha logrado alcanzarla primero. “Tan cerca y tan lejos”, ha comentado sobre el bote, antes de plantarse definitivamente.

Con ese listón, Alejandro necesitaba dos respuestas más para evitar la Silla Azul. Tras sumar la primera, toda la tensión se ha concentrado en su última definición. Entre la expectación del público y el ya famoso “Alejandro, céntrate” que le había repetido Elia Galera durante toda la visita, el concursante se ha jugado la continuidad a una sola palabra.