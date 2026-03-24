Alejandro gana el ¿Dónde Están? de Pasapalabra con un solo acierto in extremis

El ¿Dónde Están? de Pasapalabra ha dejado una resolución insólita en el programa. Ni Alejandro ni Javier lograron completar sus paneles, convirtiendo cada acierto en decisivo para inclinar la balanza.

Javier falló tras elegir ensaimada y terminó sin respuestas correctas. Alejandro, con palabras sobre sobao, tampoco brilló, pero acertó en el último segundo y sumó diez segundos clave para ganar.