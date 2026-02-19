Publicidad
PASAPALABRA
Alejandro celebra su primer triunfo en La Pista tras superar la racha de empates
El concursante madrileño logra su triunfo más esperado en La Pista de Pasapalabra en el octavo programa, justo después de que Francisco quedara eliminado en la Silla Azul tras una inesperada derrota.
Tras siete programas sin ganar La Pista, Alejandro logró acertar la canción ‘La quiero a morir’ cuando apenas quedaban dos segundos, asegurando así su victoria más deseada.
Francisco, por su parte, se despidió tras cinco programas con un balance irregular y un premio acumulado de 3.600 euros. Alejandro destacó que este triunfo le supo mejor que incluso llevarse el bote.