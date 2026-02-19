Alejandro celebra su primer triunfo en La Pista tras superar la racha de empates

Tras siete programas sin ganar La Pista, Alejandro logró acertar la canción ‘La quiero a morir’ cuando apenas quedaban dos segundos, asegurando así su victoria más deseada.

Francisco, por su parte, se despidió tras cinco programas con un balance irregular y un premio acumulado de 3.600 euros. Alejandro destacó que este triunfo le supo mejor que incluso llevarse el bote.