Alejandro Albarracín confiesa cómo vivió la despedida de Pelayo

El intérprete Alejandro Albarracín se ha sincerado sobre la muerte de Pelayo en Sueños de libertad, un giro que marcó un antes y un después en la trama. El actor reconoce que fue un momento especialmente intenso dentro de la serie.

Además, admite que nunca esperó recibir tanto cariño por parte de los espectadores tras la despedida de su personaje, destacando el impacto emocional que ha tenido esta historia entre la audiencia.