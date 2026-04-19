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Mask Singer
Salva Reina revela el problema que sufre al perder cosas de Kira Miró “Me dan microinfartos”
El actor sorprende en Mask Singer al sincerarse sobre cómo le afecta la competitividad y su reacción cuando las cosas no salen como espera en el programa.
Durante su paso por Mask Singer, Salva Reina ha dejado un momento inesperado al confesar cómo vive las derrotas. El intérprete ha reconocido que perder no le resulta nada fácil.
En concreto, ha explicado que cuando algo no le sale como quiere siente una reacción muy intensa, llegando a decir que le dan microinfartos.