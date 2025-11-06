Alberto Chicote arrasa en Pasapalabra y logra un nuevo hito en su paso por el programa

Alberto Chicote ha demostrado que su talento va más allá de los fogones. En su última participación en Pasapalabra, el chef ha completado con éxito el panel ¿Dónde Están?, por segunda vez, tras una racha impecable en La Pista y Una de Cuatro.

Emocionado, Chicote confesó que este logro “es para ponerlo en el currículum”. El programa, que rindió homenaje a Cecilia con ‘Mi querida España’ y ‘Un ramito de violetas’, dejó a todos sorprendidos por el dominio del cocinero en cada prueba.