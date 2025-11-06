Publicidad
Pasapalabra
Alberto Chicote arrasa en Pasapalabra y logra un nuevo hito en su paso por el programa
El chef vivió uno de los días más felices de su vida al completar por segunda vez el panel ¿Dónde Están? y brillar en todas las pruebas del concurso.
Alberto Chicote ha demostrado que su talento va más allá de los fogones. En su última participación en Pasapalabra, el chef ha completado con éxito el panel ¿Dónde Están?, por segunda vez, tras una racha impecable en La Pista y Una de Cuatro.
Emocionado, Chicote confesó que este logro “es para ponerlo en el currículum”. El programa, que rindió homenaje a Cecilia con ‘Mi querida España’ y ‘Un ramito de violetas’, dejó a todos sorprendidos por el dominio del cocinero en cada prueba.