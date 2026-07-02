AlaZ deja un final de infarto entre Javier y David decidido por un fallo mínimo en un duelo muy igualado

David comenzó la prueba con ligera ventaja de tiempo y logró imponer su ritmo desde el inicio, mientras Javier respondía en sentido inverso en un duelo marcado por la igualdad constante entre ambos. La tensión creció cuando un fallo en una de las respuestas condicionó el desarrollo posterior.

Con empate prácticamente total en el marcador, ambos llegaron a la recta final con 21 aciertos. Javier decidió plantarse al no disponer de más opciones, dejando en manos de David la decisión de arriesgar o asegurar la victoria en un cierre cargado de incertidumbre en Pasapalabra.

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