Águeda, la exmonja de clausura que rompe su silencio tras dos décadas aislada: "Cuando salí el mundo era otro"

La invitada ha compartido su asombroso proceso de adaptación tras haber permanecido ajena a los avances y cambios sociales durante más de veinte años. Su testimonio refleja la dificultad de realizar gestos cotidianos que para el resto de la población resultan automáticos, pero que para alguien que vivía en el retiro absoluto supusieron un desafío mayúsculo. "Cuando salí el mundo era otro", ha recordado con sinceridad al describir su primer contacto con la realidad exterior y la tecnología moderna.

Esta emotiva entrevista en Y ahora Sonsoles ha servido para visibilizar el complejo retorno a la libertad de quienes deciden dejar la vida religiosa. Águeda ha explicado cómo ha tenido que aprender de nuevo a manejarse en un entorno que ya no reconocía, contando con el apoyo de su entorno para integrarse en un sistema que le resultaba ajeno tras tanto tiempo de silencio y oración.