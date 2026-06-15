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ÁGATA Y LOLA
Ágata descubre el lado más inesperado de Lola
El próximo 12 de julio se estrena en atresplayer Ágata y Lola, la nueva serie de Atresmedia. Esta es la primera impresión que tendrá la joven policía Ágata de la inspectora Lola.
La llegada de Ágata marcará el inicio de una relación tan sorprendente como compleja cuando conozca de cerca la personalidad impulsiva, brillante y desordenada de la inspectora Lola Castro en la nueva serie de atresplayer Ágata y Lola.
Conforme avance su encuentro, Ágata descubrirá que detrás de esa forma caótica de actuar se encuentra una policía brillante, capaz de entender a las personas y valorar el talento de quienes la rodean. Descubre esta peculiar relación en la nueva serie policiaca Ágata y Lola que llega a atresplayer el próximo 12 de julio.
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