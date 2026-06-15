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"Es caótica e imprevisible": esta será la primera impresión que Ágata tenga de Lola

ÁGATA Y LOLA

Ágata descubre el lado más inesperado de Lola

El próximo 12 de julio se estrena en atresplayer Ágata y Lola, la nueva serie de Atresmedia. Esta es la primera impresión que tendrá la joven policía Ágata de la inspectora Lola.

Patri Bea
Patri Bea
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La llegada de Ágata marcará el inicio de una relación tan sorprendente como compleja cuando conozca de cerca la personalidad impulsiva, brillante y desordenada de la inspectora Lola Castro en la nueva serie de atresplayer Ágata y Lola.

Conforme avance su encuentro, Ágata descubrirá que detrás de esa forma caótica de actuar se encuentra una policía brillante, capaz de entender a las personas y valorar el talento de quienes la rodean. Descubre esta peculiar relación en la nueva serie policiaca Ágata y Lola que llega a atresplayer el próximo 12 de julio.

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