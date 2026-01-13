Antena3
El grito de Adriana Abenia que casi le cuesta a Roberto Leal un infarto: “No me des estos sustos”

Adriana Abenia provoca un susto a Roberto Leal con un grito inesperado en Pasapalabra

La presentadora se quedó a punto de resolver el panel dedicado a Álvaro Soler y su reacción hizo temblar al plató, dejando al presentador con la mano en el corazón.

El equipo azul afrontó el panel del ¿Dónde Están? con Álvaro Soler como protagonista. Adriana Abenia estuvo muy cerca de completarlo, pero un fallo desató un grito que sorprendió a todos en el plató de Pasapalabra.

Roberto Leal reaccionó con humor tras el susto: “No me des estos sustos”, comentó entre risas. Finalmente, Manu completó la prueba y aseguró los segundos para su equipo.

