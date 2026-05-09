Adela relata la tensión desde el hospital donde serán trasladados los españoles del crucero Hondius

La expectación es máxima en las inmediaciones del hospital de referencia que recibirá a los pasajeros del buque Hondius. Adela, que vive a escasos metros del centro, ha conectado con Y ahora Sonsoles para describir el despliegue de seguridad y la organización logística que se está llevando a cabo para garantizar un traslado seguro y controlado. Según su relato, el barrio observa con una mezcla de respeto y preocupación los movimientos médicos destinados a atender a los españoles que regresan en circunstancias tan complejas.

El programa ha profundizado en los detalles de este operativo sanitario, analizando los protocolos que se aplicarán una vez que los viajeros pisen suelo español. El testimonio de Adela aporta la visión humana y cercana de quienes conviven con la noticia a pie de calle, mientras los expertos en salud pública terminan de perfilar las unidades donde serán ingresados. La prioridad absoluta sigue siendo la estabilización de los pacientes y la contención de cualquier riesgo, en una jornada marcada por la urgencia y el alivio del retorno.