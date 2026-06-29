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LA VOZ KIDS
La actuación de Skabum revoluciona La Voz Kids y desata la euforia en los Asaltos
El grupo del equipo de Edurne convierte el escenario de La Voz Kids en una auténtica fiesta con una enérgica versión de Sweet dreams que conquista al público y a los coaches.
Skabum volvió a demostrar su personalidad sobre el escenario durante los Asaltos de La Voz Kids con una interpretación de Sweet dreams llena de energía, actitud y seguridad que hizo vibrar al público desde el primer momento.
Tras la actuación, los coaches coincidieron en elogiar la puesta en escena de la banda, mientras Edurne les felicitó por su trabajo y aseguró que parecía que llevaban toda la vida actuando juntos.
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