La actuación de Skabum revoluciona La Voz Kids y desata la euforia en los Asaltos

Skabum volvió a demostrar su personalidad sobre el escenario durante los Asaltos de La Voz Kids con una interpretación de Sweet dreams llena de energía, actitud y seguridad que hizo vibrar al público desde el primer momento.

Tras la actuación, los coaches coincidieron en elogiar la puesta en escena de la banda, mientras Edurne les felicitó por su trabajo y aseguró que parecía que llevaban toda la vida actuando juntos.

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