Sueños de libertad
Las actrices de Sueños de libertad reflexionan sobre una despedida que marcará a sus personajes
Marta Belmonte y Alba Brunet analizan la salida de Fina en la serie, una marcha forzada que deja huella en la trama y en sus propias vivencias como intérpretes.
En Sueños de libertad, Alba Brunet confiesa que Fina se va con todo el dolor de su corazón, sin poder despedirse de Marta ni de sus amigas.
Marta Belmonte destaca que hay algo como de ruptura, pero sin que la haya habido en realidad, y que Fina seguirá estando en el corazón de Marta.