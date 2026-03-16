Los actores de Entre tierras adelantan una temporada llena de sorpresas: “Habrá giros de guion increíbles”

Los actores de Entre tierras destacan que la nueva entrega mantiene la esencia que conquistó al público, con tramas sólidas y guiones que atrapan desde el inicio. Germán Alcarazu subraya el trabajo narrativo detrás de cada episodio, mientras Megan Montaner resalta el corazón de la historia.

La temporada también llegará marcada por giros sorprendentes que cambiarán el rumbo de la trama. Carlos Serrano Clark asegura que el público se sorprenderá con lo que está por venir, una sensación que comparten otros miembros del reparto.