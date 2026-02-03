Antena3
Elena Rivera en Perdiendo el juicio

PERDIENDO EL JUICIO

Los actores de Perdiendo el juicio superan con éxito un test sobre la Constitución Española

Los protagonistas se someten a un divertido cuestionario sobre la Constitución Española, demostrando un nivel de conocimiento sorprendentemente alto entre bromas y complicidad.

Celia Gil
Publicado:

Elena Rivera, Manu Baqueiro y Miquel Fernández aceptaron responder preguntas sobre artículos, reformas y detalles poco habituales de la Carta Magna en un vídeo promocional que mezcla rigor y humor. Sus aciertos y reacciones dibujan una imagen de cercanía con la temática jurídica de la serie.

La dinámica del test genera momentos distendidos y comentarios jocosos entre los intérpretes, que demuestran no solo su preparación profesional, sino también una comprensión sólida de conceptos constitucionales.

