Los actores de Perdiendo el juicio superan con éxito un test sobre la Constitución Española

Elena Rivera, Manu Baqueiro y Miquel Fernández aceptaron responder preguntas sobre artículos, reformas y detalles poco habituales de la Carta Magna en un vídeo promocional que mezcla rigor y humor. Sus aciertos y reacciones dibujan una imagen de cercanía con la temática jurídica de la serie.

La dinámica del test genera momentos distendidos y comentarios jocosos entre los intérpretes, que demuestran no solo su preparación profesional, sino también una comprensión sólida de conceptos constitucionales.