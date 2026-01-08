Los actores de Las hijas de la criada ponen a prueba su dominio del gallego en un reto cargado de humor

La ficción, ambientada en la Galicia de principios del siglo XX, sirvió de excusa para evaluar cuánto han aprendido sus intérpretes sobre vocabulario autóctono durante el rodaje.

Con un diccionario sobre la mesa, los tres actores trataron de descifrar términos como morriña o sentidiño, con resultados divertidos e inesperados. El ejercicio no solo entretuvo, sino que también subrayó el entusiasmo del elenco por conectar con el trasfondo cultural de la producción.