PASAPALABRA
Actor sorprende con error geográfico inesperado en concurso televisivo
Un curioso lapsus durante una ronda de preguntas desató las risas en plató cuando se planteó una cuestión sobre fronteras que dejó a más de uno boquiabierto este inicio de año.
Durante la prueba 'Una de cuatro' en Pasapalabra, Fernando Tejero respondió “Chile” a una cuestión que buscaba un país con única frontera de poco más de tres kilómetros con Italia, olvidando la respuesta correcta: El Vaticano.
El actor se percató al instante de su fallo geográfico, provocando carcajadas entre el público y concursantes. Este momento se ha convertido en uno de los más comentados del programa en los primeros días de 2026.