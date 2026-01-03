Actor sorprende con error geográfico inesperado en concurso televisivo

Durante la prueba 'Una de cuatro' en Pasapalabra, Fernando Tejero respondió “Chile” a una cuestión que buscaba un país con única frontera de poco más de tres kilómetros con Italia, olvidando la respuesta correcta: El Vaticano.

El actor se percató al instante de su fallo geográfico, provocando carcajadas entre el público y concursantes. Este momento se ha convertido en uno de los más comentados del programa en los primeros días de 2026.