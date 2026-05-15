Abril se alejó de su madre tras años de conflicto: “He dejado de sobrevivir y he empezado a vivir”

Los enfrentamientos con su madre marcaron la infancia y juventud de Abril. Aunque reconoce que compartieron momentos felices, asegura que la relación estaba marcada por episodios de control, castigos y desgaste emocional constante.

Tras una fuerte discusión, decidió cortar el contacto y bloquearla. Cuatro años después, Abril afirma que alejarse le ayudó a recuperar la tranquilidad y priorizarse: “Es una persona que no quiero en mi vida”.