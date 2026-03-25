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Una nueva vida
Abidin señala a los Korhan como responsables de la muerte de sus padres
El personaje confiesa entre lágrimas que su vida ha sido una mentira y acusa directamente a la familia a la que sirvió durante años de estar detrás del asesinato de sus progenitores.
La revelación sacude a Abidin, que admite ante Suna que sus padres no murieron en un accidente, sino que fueron asesinados por los Korhan, la misma familia a la que ha servido con lealtad.
Además, descubre que fue apartado siendo un bebé y enviado a un orfanato pese a que Halis sabía quién era.