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UNA NUEVA VIDA
Abidin se rompe ante Suna y revela el oscuro pasado de su padre
La decisión de Suna obliga a Abidin a enfrentarse a sus errores y a confesar un secreto familiar inesperado que cambia la percepción sobre Halis y su propia historia.
Abidin admite que su obsesión por la venganza lo estaba alejando de Suna y le promete que nada volverá a separarlos. Acepta su condición y le suplica que no se marche.
La revelación más impactante llega al hablar de su padre: asegura que intentó matar a Halis disparándole por la espalda. Pese a ello, el patriarca decidió perdonarlo.