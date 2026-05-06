Abidin se rompe ante Suna y revela el oscuro pasado de su padre

Abidin admite que su obsesión por la venganza lo estaba alejando de Suna y le promete que nada volverá a separarlos. Acepta su condición y le suplica que no se marche.

La revelación más impactante llega al hablar de su padre: asegura que intentó matar a Halis disparándole por la espalda. Pese a ello, el patriarca decidió perdonarlo.