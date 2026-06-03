Abidin recibe una confesión que cambia su vida para siempre en plena carretera

Lo que parecía un incidente de tráfico sin importancia termina convirtiéndose en uno de los momentos más impactantes para Abidin. Tras detener su vehículo, se encuentra frente a una mujer que, visiblemente emocionada, asegura ser la persona que lleva años buscando.

La mujer se presenta como Çiçek y le revela que es su madre. Aunque Abidin reacciona con incredulidad, ella insiste en contarle toda la verdad y le pide la oportunidad de explicarse. La inesperada aparición abre nuevos interrogantes sobre la historia familiar y el pasado del joven en Una nueva vida.

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