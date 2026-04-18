Abidin lanza un ultimátum desesperado y obliga a Seyran a tomar una decisión definitiva

El conflicto ha estallado cuando él ha dejado claro que no hay vuelta atrás en su enfrentamiento personal. "Tienes que elegir bando", ha sentenciado con firmeza, situando a Seyran en una posición de extrema vulnerabilidad. Este giro en Una nueva vida marca un antes y un después en las alianzas de la serie, pues el apoyo que antes era incondicional se ha transformado ahora en una presión insoportable.

La encrucijada no solo afecta a su seguridad, sino que pone a prueba los sentimientos de Seyran en un entorno donde cada movimiento es vigilado. La guerra declarada por Abidin amenaza con desestabilizar por completo el equilibrio de poder, dejando a la joven entre la espada y la pared mientras el resto de la familia aguarda su reacción.