La tajante decisión de la pareja de Adrián Rodríguez tras su detención: "No puedo volver a acogerle"

"Quiero lo mejor para él, pero no puedo volver a acogerle en casa", ha declarado con rotundidad la joven, visiblemente afectada por la situación. En una entrevista exclusiva para Y ahora Sonsoles, ha explicado que la estabilidad de su hogar es su prioridad absoluta en estos momentos tan convulsos.

La mujer ha detallado la compleja realidad que atraviesa su relación tras el arresto, insistiendo en que el bienestar del artista no puede comprometer su propia paz. Aunque mantiene su deseo de que el actor supere sus dificultades, la determinación de no compartir techo parece definitiva tras los últimos acontecimientos que han puesto al protagonista de nuevo en el foco de la actualidad judicial.