Bocata de calamares presume de popularidad y revela ser el alma de todas las fiestas

No hay celebración que se precie sin mi invitación, afirma con seguridad durante su presentación. Esta misteriosa celebridad ha dejado claro que se siente como el rey de la pista allá donde va. La participación de esta figura en Mask Singer ha despertado ya las primeras teorías del jurado, que intenta descubrir qué famoso se esconde tras este icono de la gastronomía madrileña que afirma estar presente en los momentos más importantes.

El despliegue de carisma ha sido absoluto, demostrando que detrás del látex se encuentra alguien acostumbrado a los focos y al cariño del público. Sus pistas apuntan a un perfil muy versátil y conocido por todos, capaz de adaptarse a cualquier ambiente festivo con total naturalidad y soltura.