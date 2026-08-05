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Una nueva vida

"Ha dolido, pero ha valido la pena": Abidin rompe su silencio tras descubrir la verdad sobre su madre

UNA NUEVA VIDA

Abidin emociona a Ferit con una reflexión inesperada tras descubrir toda la verdad sobre su madre en Una nueva vida

La confesión de Sadik cambia para siempre la vida de Abidin en Una nueva vida. Pese al dolor por conocer quién es realmente su madre, su respuesta sorprende a Ferit.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de descubrir que la gran señora estuvo detrás de la muerte de Aysen y del plan para incriminar a Suna, Ferit intenta que Abidin rompa definitivamente con ella. Sin embargo, la reacción de su amigo toma un camino muy distinto al que esperaba.

Abidin reconoce que crecer sin una madre dejó una herida imposible de borrar y asegura que, pese al sufrimiento, conocer la verdad ha merecido la pena. Sus palabras dejan sin respuesta a Ferit y reflejan el conflicto emocional que sigue librando en Una nueva vida.

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