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Una nueva vida
Abidin dinamita el poder de los Korhan con una confesión: “Ahora soy yo quien manda aquí”
La revelación de Abidin sacude la mansión Korhan al destapar su verdadera identidad y acusar a la familia de una traición imperdonable.
Abidin irrumpe en la mansión y deja a todos sin reacción al proclamarse miembro de los Korhan, asegurando que es sobrino de Halis y reclamando el lugar que le fue arrebatado durante años.
El joven acusa a la familia de haber ordenado la muerte de sus padres y de convertirlo en un sirviente dentro de su propia casa, desatando un enfrentamiento directo con Ferit y anunciando una venganza que acaba de comenzar.