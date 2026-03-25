Abidin dinamita el poder de los Korhan con una confesión: “Ahora soy yo quien manda aquí”

Abidin irrumpe en la mansión y deja a todos sin reacción al proclamarse miembro de los Korhan, asegurando que es sobrino de Halis y reclamando el lugar que le fue arrebatado durante años.

El joven acusa a la familia de haber ordenado la muerte de sus padres y de convertirlo en un sirviente dentro de su propia casa, desatando un enfrentamiento directo con Ferit y anunciando una venganza que acaba de comenzar.