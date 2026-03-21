Abidin asume su nuevo rol como Korhan y desata una guerra de poder en la mansión

La transformación del personaje ha dejado sin palabras a los habitantes de la casa, quienes no esperaban un cambio de actitud tan drástico tras descubrirse su verdadero origen. Abidin ha decidido dejar atrás su faceta servicial para reclamar el lugar que le corresponde por derecho de sangre, enfrentándose directamente a quienes antes eran sus superiores. En esta tensa etapa de Una nueva vida, la lealtad se ha convertido en un concepto del pasado, dando paso a una lucha estratégica donde cada movimiento cuenta para hacerse con el control.

Abidin demuestra que conoce todos los secretos del clan y está dispuesto a usarlos a su favor. La autoridad que ahora ejerce ha generado un clima de desconfianza absoluta, especialmente entre aquellos que lo consideraban un aliado incondicional. La mansión Korhan se prepara para una etapa de conflictos internos sin precedentes, donde la ambición de poder prevalece sobre los antiguos vínculos afectivos y la jerarquía tradicional salta por los aires.