La Encrucijada
Abel Folk confiesa su método para dar vida a Octavio, el temible villano de La Encrucijada
El actor explica cómo consigue meterse en la piel de personajes oscuros como Octavio Oramas en La Encrucijada y comparte el secreto que cambió su forma de actuar.
Abel Folk se ha convertido en un experto en interpretar villanos memorables, y Octavio Oramas, su personaje en La Encrucijada, es uno de los más recordados. El actor confiesa que la clave está en no juzgar al personaje: “Empecé a hacerlos bien cuando entendí que a un villano no se le cuestiona”.
Folk asegura que defiende a cada personaje desde su punto de vista, sin justificarlo ni condenarlo. Para él, Octavio es un hombre consciente de sus actos, que volvería a tomar las mismas decisiones. En el vídeo, el actor comparte cómo consigue dar humanidad a sus personajes más oscuros.