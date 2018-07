Ana Labordeta: "Las muertes siempre son raras de grabar"

MAKING OF | CAPÍTULO 2

Hablamos con Ana Labordeta sobre la muerte de su personaje en Vis a Vis, La Gobernanta, Ana nos cuenta que "es muy raro hablar de mi propia muerte". Las muertes siempre son raras de grabar, pero esta en concreto fue divertida, y confiesa que "todo es muy técnico y muy poco orgánico, además me dijeron que iba a haber poca sangre, pero se me metió en el ojo y no podía parpadear porque estaba muerta".